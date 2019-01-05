Son Dakika Haberleri: Bursa Kışlık Kıyafetleri Okul Duvarına Astı, Üzerine 'İhtiyacı Olan Alsın' Yazılı Not Bıraktı

Bursa Kışlık Kıyafetleri Okul Duvarına Astı, Üzerine 'İhtiyacı Olan Alsın' Yazılı Not Bıraktı

1 saat önce

Kışlık kıyafetleri okul duvarına astı, üzerine 'İhtiyacı olan alsın' yazılı not bıraktıBursa'nın İznik İlçesinde bir okulun bahçe duvarına kimliğini saklı tutan bir hayırsever, üzerlerine 'İnsanlar üşümesin, ihtiyacı olan alsın' yazılı not iliştirdiği kışlık kıyafetler astı.

Bursa Kışlık Kıyafetleri Okul Duvarına Astı, Üzerine 'İhtiyacı Olan Alsın' Yazılı Not Bıraktı, System.String[]
Kışlık kıyafetleri okul duvarına astı, üzerine 'İhtiyacı olan alsın' yazılı not bıraktı

Bursa'nın İznik İlçesinde bir okulun bahçe duvarına kimliğini saklı tutan bir hayırsever, üzerlerine 'İnsanlar üşümesin, ihtiyacı olan alsın' yazılı not iliştirdiği kışlık kıyafetler astı.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun bahçe duvarının demir korkuluklarına bir hayırsever, temizlenip ütülenmiş yaklaşık 15 adet kadın ve erkek kışlık kıyafeti askılarıyla birlikte astı. Kimliği belirsiz hayırsever, kıyafetlerin her birinin üzerine de 'İnsanlar üşümesin ihtiyacı olan alsın' yazılı not iliştirdi. Hayırseverin örnek davranışı, büyük takdir topladı.

'ÇOK ŞAŞIRDIM VE DUYGULANDIM'

Sabah okula gazete bırakan gazete dağıtıcısı Hüseyin Topal, duvardaki kıyafetleri görünce çok şaşırdığını belirterek, 'Sabah gazete dağıtırken gördüm, çok ilginç geldi. Çok güzel insanlarımız var, hayırseverler çok. Bu hareket bütün insanlara örnek olmalıö dedi.

KARTON TOPLAYICISI CEKET ALDI

Kıyafetleri gören bir karton toplayıcısı da eşyaların yanına gitti ve bir ceket alarak mutlu bir şekilde ayrıldı. Hayırseverin kim olduğu ise merak konusu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:53 Kaynak: DHA

İznik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:59:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Kışlık Kıyafetleri Okul Duvarına Astı, Üzerine 'İhtiyacı Olan Alsın' Yazılı Not Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]