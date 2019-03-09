Bursa Kitap Fuarı 17'nci Kez Kapılarını Açtı

Bursa 17'nci kitap fuarı, TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Bursa 17'nci kitap fuarı, TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 17 Mart Pazar gününe kadar fuarın açık kalacağını belirten TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, "Gayet güzel başladık. Geçen sene yine yoğun bir ziyaretçi katılımı vardı. 273 bin küsürdü ziyaretçi sayımız. Bu sene bu rakamın bir miktar üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.



Bursa'da düzenlenen 17'nci Kitap Fuarı TÜYAP Uluslar arası Fuar Alanı'nda vatandaşa kapılarını açtı. İlk günden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fuarda çok sayıda yayanevi stand açtı. Faara ilginin yoğun olduğunu ve ziyaretçi sayısının geçen yıllara oranla daha fazla olmasını beklediklerini ifade eden TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, "17'nci kez kapılarımızı açtık. Gayet güzel başladık. Pazar akşamına kadar fuarımız açık kalacak. Geçen sene yine yoğun bir ziyaretçi katılımı vardı. 273 bin küsürdü ziyaretçi sayımız. Bu sene bu rakamın bir miktar üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Bu sene fuarda 90 etkinlik düzenliyoruz. Dün 8 Marttı. Biz de proğramımıza bu kapsamda çeşitli etkinlikler aldık. Belgesel gösteriminden, söyleşilere kadar. Bunun yanı sıra Türkiye'nin her yerinden 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu fuara katılıyor. Pazar akşamına kadar onlar da okurlarıyla buluşacaklar burada" diye konuştu.



600 KONUK YAZAR



Çok sayıda ünlü yazarın fuarda konuk edileceğini belirten Öder, "Yaklaşık 600'ün üzerinde yazar konuğumuz var. İmza günleriyle birlikte bu rakam bini buluyor. Türkiye'nin çok önemli ve sevilen sayılan yazarları Bursa'da olacaklar. Tek tek hepsini saymak zor. Kısaca bahsedeyim; İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Canan Tan gibi Zeynep Oral gibi çok önemli isimleri fuar boyunca burada ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

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