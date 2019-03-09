Son Dakika Haberleri: Bursa Kitap Fuarı 17'nci Kez Kapılarını Açtı

Bursa Kitap Fuarı 17'nci Kez Kapılarını Açtı

57 dakika önce

BURSA 17'nci Kitap Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Bursa Kitap Fuarı 17'nci Kez Kapılarını Açtı, System.String[]
BURSA 17'nci Kitap Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 17 Mart Pazar gününe kadar fuarın açık kalacağını belirten TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, "Gayet güzel başladık. Geçen sene yine yoğun bir ziyaretçi katılımı vardı. 273 bin küsurdu ziyaretçi sayımız. Bu sene bu rakamın bir miktar üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.

Bursa 17'nci Kitap Fuarı, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu. İlk günden yoğun ilgi gören fuara çok sayıda yayınevi katılıyor. Ziyaretçi sayısının geçen yıllara oranla daha fazla olmasını beklediklerini ifade eden TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, "Gayet güzel başladık. 17 Mart Pazar akşamına kadar fuarımız açık kalacak. Geçen sene yine yoğun bir ziyaretçi katılımı vardı. 273 bin küsurdu ziyaretçi sayımız. Bu sene bu rakamın bir miktar üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Bu sene fuarda 90 etkinlik düzenliyoruz. Dün 8 Mart'tı. Biz de programımıza bu kapsamda çeşitli etkinlikler aldık, belgesel gösteriminden söyleşilere kadar. Bunun yanı sıra Türkiye'nin her yerinden 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu fuara katılıyor. Pazar akşamına kadar onlar da okurlarıyla buluşacaklar burada" diye konuştu.

600 KONUK YAZAR

Çok sayıda ünlü yazarın fuarda konuk edileceğini belirten Öder, "Yaklaşık 600'ün üzerinde yazar konuğumuz var. İmza günleriyle birlikte bu rakam bini buluyor. Türkiye'nin çok önemli ve sevilen sayılan yazarları Bursa'da olacaklar. Tek tek hepsini saymak zor. Kısaca bahsedeyim; İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Canan Tan gibi Zeynep Oral gibi çok önemli isimleri fuar boyunca burada ağırlayacağız" ifadelerini kullandı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:19 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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