Son Dakika Haberleri: Bursa Kitap Fuarı'nda Bursa AB Bilgi Merkezi'ne Büyük İlgi

Bursa Kitap Fuarı'nda Bursa AB Bilgi Merkezi'ne Büyük İlgi

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerine devam eden Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 17. Bursa Kitap Fuarı'nda açtığı stantla ilgi odağı oldu.

Bursa Kitap Fuarı'nda Bursa AB Bilgi Merkezi'ne Büyük İlgi, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerine devam eden Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 17. Bursa Kitap Fuarı'nda açtığı stantla ilgi odağı oldu.

AB Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile uygulanan Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, 2019 yılı faaliyet planı çerçevesinde etkinliklerini sürdürüyor. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 17. kez gerçekleştirilen fuarda açtığı stantta ziyaretçilerini ağırlayan AB Bilgi Merkezi ziyaretçilerden ilgi gördü. Özellikle öğrencilerin ilgi odağı haline gelen AB Bilgi Merkezi standında çeşitli bilgilendirici yayınlar ve promosyon ürünleri dağıtılırken, ziyaretçilere Avrupa Birliği ve projeleri hakkında bilgiler de verildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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