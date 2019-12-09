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Bursa kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasında

6 saat önce

Kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasındaBURSA'nın İznik ilçesinde E.B. (40), ortaokulda eğitim gören kızını dövdüğünü iddia ettiği 3 kız öğrenciden birini kovalama sonucu yakalayarak, darbetti.

Kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasında

BURSA'nın İznik ilçesinde E.B. (40), ortaokulda eğitim gören kızını dövdüğünü iddia ettiği 3 kız öğrenciden birini kovalama sonucu yakalayarak, darbetti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Çini El Sanatları Çarşısı'nda meydana geldi. Ortaokulda eğitim gören P.B. (13) ile başka bir ortaokulda okuyan A.B. (13), E.A. (13) ve S.M. (13) bilinmeyen nedenle tartıştı. 3 öğrenci, iddiaya göre P.B.'yi dövdü. P.B., durumu babası E.B.'ye anlattı. Sinirlenen E.B., üç kız öğrencinin peşine düştü. E.B., kız öğrencilerden birini görüp, Çini Çarşısı'nda kovalamaya başladı. Kovalama sonunda kız öğrenciyi yakalayan E.B. ile onu tartaklamaya başladı, çevredekiler araya girmeye çalıştı. Kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de darbe aldı. Çevredeki esnaf öğrenciyi dükkana alarak güvenliğini sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.B.?yi gözaltına aldı.

Öte yandan, E.B.?nin 13 yaşındaki kız öğrencinin peşinden koştuğu ve yakaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

E.B.?nin karakolda verdiği ifadesinde, "3 kız birlik olup, kızımı darbetmiş. Kızım yerde ve telefonunu kırıyorlar. Çocuğum, 'Baba kurtar' diye beni aradı. Bu durumda siz olsanız ne yapardınız? Olayın aslını öğrenmek için okul müdürüne gittim ama yoktu. Üç kızı gördüm. 'Kızıma niye vurdunuz?' diye sormak için yanlarına gidince kaçtılar ben de peşlerinden koştum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), (DHA)-

Bursa kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasında

kızım dizisi, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:00 Kaynak: DHA
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