Son Dakika Haberleri: Bursa Kızılay Genel Başkanı Kınık: 8 Milyon Dolarlık İnsanı Yardım ile Amerika'nın Önüne Geçtik

Bursa Kızılay Genel Başkanı Kınık: 8 Milyon Dolarlık İnsanı Yardım ile Amerika'nın Önüne Geçtik

37 dakika önce

Kızılay Genel Başkanı Kınık: 8 milyon dolarlık insanı yardım ile Amerika'nın önüne geçtikTÜRK Kızılay'ın Bursa şubesinde gerçekleşen olağanüstü kongresine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı.

Kızılay Genel Başkanı Kınık: 8 milyon dolarlık insanı yardım ile Amerika'nın önüne geçtik

TÜRK Kızılay'ın Bursa şubesinde gerçekleşen olağanüstü kongresine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı. Burada konuşma yapan Başkan Kınık, "Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

Kızılay Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapıldı. Genel kurul toplantısına; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile davetliler katıldı.

Burada konuşan ve Türkiye'nin çok cömert olduğunu yaptıkları yardımlar ile Amerika Birleşik Devletlerini geride bıraktığını belirterek," "2018 yılında 40'ı aşkın ülkede, başta ülkemiz olmak üzere 23 milyon insana insani yardım ulaştırdık. Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir. Bugün, Kızılay aracılığıyla dünyanın en kapsamlı koruma programı uygulanmaktadır, 70 farklı vatandaşlıktan yaklaşık 2 milyon mülteciye koruma ve insani destek sağlamaktayız. Yaklaşık 400 bin çocuğun okula gitmesi için öğrenim bursu vermekteyiz. Yaklaşık 2 milyon kere psikososyal ve rehabilistasyon seansı yapmışız topraklarımıza sığınmış olan mülteci çocuklara. Faaliyetlerimiz milletin himmetiyle yürütülmektedir." dedi.

Gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Kınık," Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde 18 milyon talebemize anaokuldan lise son sınıfa kadar Kızılaycılık müfredatı, güvenli yaşam eğitimi vermek için bugün Talim Terbiye Kurulumuz müfredatı gözden geçirmekte. Artık her birey ilkyardımı bilen, temel afet bilincine sahip, olağanüstü bir durum olduğunda, bu doğal afet de olabilir, 15 Temmuz gibi beşeri bir afet olabilir, birbiriyle nasıl dayanışacağını, nasıl direneceğini, nasıl tehlikeleri ve riskleri bertaraf edebileceğini bilen özellikle gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü topluma yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KIZILAY'A KAN ARACI

Kızılay Bursa olağan üstü kongresine katılan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak kan aracının Kızılay'a bağışlanmasını içeren protokolü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la birlikte imzaladı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise kan aracı desteği nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Dr. Kınık, yapılan protokolün kurum faaliyetlerini daha da hızlandıracak, var olan verimi artıracak alt yapı içerdiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:09 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Bursa, Kınık, Kızılay, Güncel
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