Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi - Son Dakika

Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi

- Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinden geçen Kocasu deresindeki kirlilik, yaşanan çevre felaketini gözler önüne serdi.

- Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinden geçen Kocasu deresindeki kirlilik, yaşanan çevre felaketini gözler önüne serdi.

Yenişehir ovasından akan Kocasu deresindeki kirlilik vatandaşların tepkisine sebep oldu. Türkiye'nin önemli zirai üretim merkezlerinden olan Yenişehir ovasının beslendiği Kocasu deresine yetkililerin acilen müdahale etmesi bekleniyor.

Kocasu deresine bir firmanın kimyasal atık boşalttığı iddia edilirken, İyi Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, "Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Yaklaşık 135 bin dönüm verimli tarım arazisi insan ve çevre sağlığı için son derece zehirli sularla sulanıyor. Başta silajlık ve tohumluk mısır, biber, buğday, taze fasulye ve domates üretiminde Marmara bölgesinde öncü olan bu bölgeyi besleyen derelerden adeta zehir akıyor. Kocasu'yu zehirleyen firmalar hiç bir şey yokmuş gibi faaliyetlerine devam ediyor. Burada en büyük mesuliyet, bu çevre katliamına göz yuman, denetlemeyen ve sessiz kalan ilçe yöneticilerinindir" dedi.

Yenişehir ovasındaki 25 köyün sulamasını sağlayan Boğazköy Barajı'ndan Kocasu'ya zehirli su aktığını, her yıl balık ölümleri yaşandığını herkesin bildiğini ifade eden Özel, "Boğazköy ve Kocasu'yu kirletenlerin en ağır cezayı almaları gerekiyor. Yenişehir ülkemizin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri. Kocasu binlerce dönüm araziye can veren bir yer. Buradan sulanan ürünler Türkiye'nin her noktasına gidip vatandaşlarımızın sofralarına giriyor. Bu bilgiler ışığında yetkilileri göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi
Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi
Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi
Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi

Cumhuriyet Savcılığı, Yenişehir, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Kocasu deresinde çevre felaketi - Son Dakika

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