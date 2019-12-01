Bursa kontrolden çıkan kamyonet askıda kaldı, 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet askıda kaldı, 2 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir kamyonet uçurum kenarındaki ağaca çarptı. Uçurum ile yol arasında askıda kalan kamyonette amca ile yeğen sıkıştı. Amca araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan genç adamı kurtarmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kamyonet uçurum kenarından çekildikten sonra araçta sıkışan adam bulunduğu yerden yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesindeki Nadır yolu üzerinde meydana geldi. Hamzalı istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan ehliyeti bulunmadığı belirlenen Abdülkadir D.(17) idaresindeki 16 VE plakalı kamyonet, Nadır kavşağını geçtikten sonra yağışın da etkisiyle kontrolden çıktı. Yol kenarında 30 metre yükseklikteki uçuruma doğru yönelen kamyonet buradaki ağaca çarparak durabildi.

KAMYONETİN DÜŞMEMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA

Kazayı farkeden vatandaşlar uçurum ile yol arasında askıda kalan ve uçuruma yuvarlanması muhtemel olan kamyonette yolcu olarak bulunan ve sürücü Abdülkadir D.?nin amcası olduğu belirlenen Yavuz Selim D.?yi (40) araç içinden çıkardı. Bu esnada yoldan geçen bir beton mikserinin önündeki çelik halat ile kamyonet sabitlendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Uçurum kenarında yer alan kamyonet bir yandan beton mikseri diğer yandan da itfaiye aracının halatları ile sabitlendi.

1 SAATLİK KURTARMA ÇALIŞMASI

Ağaca çarpan kamyonette sıkışan sürücü Abdülkadir D.?yi kurtarmak için amansız bir mücadele ortaya kondu. Kamyonetin uçuruma yuvarlanma riski nedeniyle titizlikle yürütülen çalışmalara olay yerine çağrılan bir vinç de eklendi. Vinç kamyoneti bulunduğu yerden çıkardıktan sonra itfaiye ekipleri araç içindeki genç adamı sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa taşıdı. Genç sürücü Abdülkadir D. ile yanında bulunan amcası Yavuz Selim D. ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.