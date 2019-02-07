Son Dakika Haberleri: Bursa Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı 3 Yaralı

Bursa Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı 3 Yaralı

21 dakika önce

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sıkıştıkları araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan 3 kişi hastaneye sevk edildi. Olay merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefa Öner (28) idaresindeki 16 FM 070 plakalı hafif ticari araç, yağmurlu havanında etkisiyle kontrolden çıktı. Öner'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Sefa Öner ve yanındaki iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:41 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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