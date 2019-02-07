Bursa Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı 3 Yaralı
21 dakika önce
Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Bursa
'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sıkıştıkları araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan 3 kişi hastaneye sevk edildi. Olay merkez Osmangazi
ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefa Öner (28) idaresindeki 16 FM 070 plakalı hafif ticari araç, yağmurlu havanında etkisiyle kontrolden çıktı. Öner'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Sefa Öner ve yanındaki iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis
ekipleri tarafından yapıldı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:41 Kaynak: DHA
Tuzak Kurarak Öldürdüğü Karısı Tedbir Kararı Aldırmış
Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu
Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor
Bursa Kargo Tuzağı ile Karısını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi