BURSA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI2 YARALI
36 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Yenice Köprülü
Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Volkan Özister(26) yönetimindeki 16 CPF 46 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda sürücü Volkan Özister ile yanında bulunan Emine Okuyucu(30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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