Bursa kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önledi - Son Dakika

Kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önledi

BURSA'da ara sokaktan kontrolsüz şekilde yokuş aşağı yola doğru giden bebek arabasını koşarak durduran genç, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada ara sokaktan yokuş aşağı yola doğru giden bebek arabasını gören Erman Day (27), bebek arabasının peşinden koştu. Yola girmeden bebek arabasını durduran Day, olası faciayı önledi. İçerisinde bebek bulunan arabayı annesine teslim eden genç mahalleli tarafından takdir topladı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.