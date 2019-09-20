Bursa köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü Cansu Çayırlı (27), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevreyolu üzerinde meydana geldi. Cansu Çayırlı yönetimindeki 06 ZC 372 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu savrularak aydınlatma direğine çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Cansu Çayırlı araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çayırlı, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cansu Çayırlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.