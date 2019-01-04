Bursa Köpeğe Çarptı, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı

Bursa
'da dikkatsiz bir sürücünün köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Civar sakinleri tarafından nöbetçi veterinere ardından da Bursa Uludağ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi'ne götürülen köpeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Olay akşam saatlerinde merkez Osmangazi
ilçesi Kavaklı
Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Kavaklı sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yolda yürüyen sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle düştüğü yerden kalkamayan köpeğin yardımına civar sakinleri yetişti. Hayvanseverler tarafından bulunduğu yerden battaniye yardımıyla kaldırılan yaralı köpek önce nöbetçi veterinere götürüldü. Yapılan müdahalelerin ardından durumunun kötü olduğu anlaşılan yaralı köpek Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelere rastlanan köpek müşaade altına alındı. Çarpmanın ardından şoka giren köpeğin iç kanama geçirme riski olduğu da belirtildi. Hiç bir şey olmamış gibi arkasına bakmadan yoluna devam eden araç sürücüsü ise bu kadarına da pes dedirtti.
Mahallede sık sık bu tür kazalara rastladığını dile getiren Murat Kaya
(33), 'Çarpan arkadaş umursamadan yoluna devam etti. Burada bu tür kazaları çok görüyoruz. Bu bölgede anaokulu ve rehabilitasyon merkezi de var. Aynı kazaların çocukların başına gelmesinden korkuyoruz. Kazazede köpeği araca yükleyip önce veterinere oradan da Uludağ Üniversitesi'ne götürdük. Hayvan şu an hayatta ama ölebilirdi. Bu sadece hayvan olmayabilir. Bir çocuk olabilir, sakatlanma olabilir. İnsanların ne yazık ki duyarsızlığı ayrı kötü bişeyö dedi.
Dikkatsiz sürücünün çarpmış olduğu köpeğe ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan biri olan Cenk Olcayto (52), 'Çok uzun yıllardan beri köpek beslemekteyim. Tüm sokak hayvanlarını besliyorum. Bütün sokaktaki bütün canlılar bizim diye düşünüyorum. Evde otururken bir hayvanın bağırma sesini duydum. Çığlık attı. Çarpanın bir taksi olduğunu gördük ama sürücü arkadaş kaçtı. Esnaf ve komşular geldi. İlk müdahaleyi yaparak nöbetçi veterinere götürdük. Oradan da Bursa Uludağ Üniversitesi'ne sevk edildiö ifadelerini kullandı.
Yaralı köpeğin son durumu hakkında bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hüseyin Cihan ise, 'Nöbetçi hekimler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. İç kanama riski vardı, hala da var. 24 saat boyunca iç kanama riskine karşı müşaade altında tutulması gerekiyor. İlk müdahalesinde kanın pıhtılaşmasını sağlayacak önlemler alındı. Sıvı kaybı çok fazlaydı. Ağrıları da çok fazlaydı. Serum uygulamaları ve koruyucu önlem olarak da antibiyotik uygulamaları yapılmakta. Şu anda da ağrıları var. Yeme içme başlamadı. Gözlem altında tutmaya devam edeceğizö diye konuştu.