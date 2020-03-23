BURSA Köpeğin motosiklet üzerinde seyretmesi kamerada - Son Dakika

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BURSA Köpeğin motosiklet üzerinde seyretmesi kamerada
6 saat önce
Köpeğin motosiklet üzerinde seyretmesi kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletinin arkasında, ayakta duran köpeğiyle hareket halindeki sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Köpeğin motosiklet üzerinde seyretmesi kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletinin arkasında, ayakta duran köpeğiyle hareket halindeki sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa- Ankara yolunda ismi öğrenilemeyen sürücü, köpeğini de motosikletinin arkasına koyup, yola çıktı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. Kimi zaman eğilen motosiklet üzerindeki köpeğin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Özellikle virajda eğilen motosiklet üzerindeki köpeğin ayakta durabilmesi dikkat çekti.
Görüntülerin ardından harekete geçen polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:23 Kaynak: DHA
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