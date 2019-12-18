Bursa köpek yavruları, yaralı annelerinin başından ayrılmadı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolu üzerinden karşıya geçerken aracın çarpması sonucu yaralanarak yerden kalkamayan anne köpeğin başından yavruları ayrılmadı. Tedavi için olay yerine gelen ekiplerin, yaralı anneyi alıp götürdüğü sırada 2 yavru köpek de peşini bırakmayınca, anneleriyle birlikte İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü.

Olay, Bursa- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Hikmet Şahin Köprülü kavşak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan sürücü yaralı köpeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı halde orta refüjdeki yeşillik alana sürünerek giden köpeğin yanında bulunan yavruları annelerinin yanından bir an olsun ayrılmazken olayı gören çevredeki vatandaşlar duygulandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri trafiği durdurdu, barınak ekipleri de yaralı köpeği aldı. Bu sırada yavrular annelerinin peşinden ayrılmadı. Ekipler, yavruları da araca alarak anneleriyle birlikte İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.