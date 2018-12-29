Son Dakika Haberleri: Bursa Koray Avcı, Bursalıları Coşturdu

Bursa Koray Avcı, Bursalıları Coşturdu

1 saat önce

Ünlü sanatçı Koray Avcı, şarkıları ve sahne performansıyla Bursalı hayranlarını coşturdu.

Bursa Koray Avcı, Bursalıları Coşturdu, System.String[]
Ünlü sanatçı Koray Avcı, şarkıları ve sahne performansıyla Bursalı hayranlarını coşturdu.

Sahne performanslarının yanı sıra güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçı Koray Avcı, Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. 'Senin için Değer' adlı 3. solo albümünden şarkıların yanı sıra, 'Leylim Ley' ve 'Kum Gibi' başta olmak üzere birçok sevilen şarkıları da seslendiren ünlü sanatçı, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Koray Avcı, hareketli şarkılarında göbek dansı yapmayı da ihmal etmedi. Avcı'nın seyirciler ile samimi diyalogları tüm dinlemeye gelenlerin beğenisini kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:09 Kaynak: DHA

Bursa, Koray Avcı, Güncel
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