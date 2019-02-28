Son Dakika Haberleri: Bursa, Körfez ülkelerine ihracatı artıracak

Bursa, Körfez ülkelerine ihracatı artıracak

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Uludağ İhracatçı Birlikleri iş birliği ile iş insanları için düzenlenen 'Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu'nun gala yemeği düzenlendi.

Bursa, Körfez ülkelerine ihracatı artıracak, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Uludağ İhracatçı Birlikleri iş birliği ile iş insanları için düzenlenen 'Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu'nun gala yemeği düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:15 

Bilecik, Eskişehir, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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