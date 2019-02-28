Bursa, Körfez ülkelerine ihracatı artıracak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Uludağ İhracatçı Birlikleri iş birliği ile iş insanları için düzenlenen 'Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu'nun gala yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Uludağ İhracatçı Birlikleri iş birliği ile iş insanları için düzenlenen 'Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu'nun gala yemeği düzenlendi.

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