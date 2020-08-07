BURSA Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada - Son Dakika

Bursa 'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı mobese kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada (1)

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:40

Kaynak: DHA

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