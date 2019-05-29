Son Dakika Haberleri: BURSA Koruluk alev alev yandı
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BURSA Koruluk alev alev yandı

1 saat önce

Koruluk alev alev yandıBursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde evin bitişiğindeki kuruluk alev alev yandı.

Koruluk alev alev yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde evin bitişiğindeki kuruluk alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre yangın İnegöl'ü kırsal Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Tahsin Okumuş'a ait evin bitişiğindeki korulukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin eve sıçramasını engellediler.
Yangın sonucunda korulukta maddi hasar meydana gelirken, olay ile alakalı soruşturma başlatıldı.
BURSA Koruluk alev alev yandı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:45 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Güncel
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