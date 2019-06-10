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BURSA Köy kahvaltısından zehirlendiği öne sürülen kadın toprağa verildi

6 saat önce

Köy kahvaltısından zehirlendiği öne sürülen kadın toprağa verildiBURSA'da yaptığı köy kahvaltısından zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılıp 3 gün sonra hayatını kaybeden Meryem İlhan(78) son yolculuğuna uğurlandı.

Köy kahvaltısından zehirlendiği öne sürülen kadın toprağa verildi
BURSA'da yaptığı köy kahvaltısından zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılıp 3 gün sonra hayatını kaybeden Meryem İlhan(78) son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir restoranda ailesiyle birlikte serpme kahvaltıya giden Meryem İlhan, bir kaç saat sonra mide bulantısı yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde rahatsızlıklarının artması üzerine Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Meryem İlhan yatılı olarak bir süre muayene edildi. Daha sonra taburcu edilen İlhan aynı şikayetle tekrar hastaneye başvurdu. İlhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlhan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Burada yapılan incelemenin ardından İlhan'ın cenazesi yaşadığı Beyazıt Mahallesine gönderildi. Cenaze namazı ikindi namazının ardından Bereket Cami'nde kılındı. İlhan, memleketi olan Keles ilçesi kırsal Haydar Mahallesinde defnedildi.
BURSA Köy kahvaltısından zehirlendiği öne sürülen kadın toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:31 Kaynak: DHA
Yıldırım, Bursa, Meryem, Güncel
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