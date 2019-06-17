Son Dakika Haberleri: Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nde Aktaş güven tazeledi
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Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nde Aktaş güven tazeledi

38 dakika önce

Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Olağan Genel Kurulu'nda birlik başkanlığına yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.

Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nde Aktaş güven tazeledi, System.String[]
Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Olağan Genel Kurulu'nda birlik başkanlığına yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:58 
Alinur Aktaş, Bursa
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