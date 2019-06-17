Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nde Aktaş güven tazeledi
38 dakika önce
Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Olağan Genel Kurulu'nda birlik başkanlığına yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:58
Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Olağan Genel Kurulu'nda birlik başkanlığına yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
seçildi.
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