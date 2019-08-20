Bursa Kulübü Sutopu takımı, Büyük Erkekler 2.Ligi'ne yükseldi

Adana'da gerçekleştirilen Büyük Erkekler Bölgesel Ligi 6 takımla tek grup halinde yapıldı. Adana Atatürk Yüzme Havuzunda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk maçta Mersin Dalış Merkezi SK'yı 36-0, Kayseri Elit Seva Sk'yı 30-2, Hatay Büyükşehir Belediye'yi 18-3, Kayseri GSK'yı 24-0 veAdana Kurtuluş SK'yı 12-9 skorlarla mağlup etti. Büyük Erkekler Bölgesel Ligi'ni namağlup tamamlayarak şampiyon olan Büyükşehirli sporcular, Büyük Erkekler 2. Ligi'ne adını yazdırdı.

U17'DE İKİNCİLİK BAŞARISI

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sutopu branşı bir büyük başarı da 17 Yaş Erkekler 2. Ligi'nde kazandı.İzmir- Narlıdere'de yapılan 17 Yaş Erkekler 2. Ligi, dört takımlı iki grup halinde oynandı. Mücadele ettiği A grubunda bütün maçlarını kazanarak yarı finale yükselen Bursa temsilcisi, yarı finalde İstanbul Kınalıada'yı 6-5 yenerek finale çıktı. Final maçında güçlü rakibi ODTÜ'ye 7-4 mağlup olan yeşil-beyazlılar, bir üst lige çıkma şansını kaybetse de 17 Yaş Erkekler Ligi'nde ikincilik kupasının sahibi oldu.