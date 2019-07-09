Son Dakika Haberleri: BURSA Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik oldu
Son Dakika Güncel Haber

BURSA Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik oldu

39 dakika önce

Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik olduBursa'nın İnegöl ilçesinde, kumandadan çıkardığı pili yutan 10 yaşındaki Ömer Abdullah, hastanede tedaviye alındı.

Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kumandadan çıkardığı pili yutan 10 yaşındaki Ömer Abdullah, hastanede tedaviye alındı.
Olay Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer, kumandayla oynarken pilini çıkarıp ağzına attı. Bir anda boğazına kaçan pil, Ömer'i bir süre nefessiz bıraktı. Durumu fark eden ailesi, hemen 112'yi aradı. Ömer, gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
Yemek borusuna sıkışan pil, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çocuğun bağırsaklarına indirildi. Ömer, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Pilin burada kolonoskopi yöntemiyle çıkarılacağı bildirildi.
Görünütü Dökümü
-------------
-Çocuğun hasataneden cıkışı
-Çocuğun filimi
-Detaylar
Haber-KameraYavuz YılmazİNEGÖL(Bursa),(DHA)
======================
(Tür: Yurt)
BURSA Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik oldu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:25 Kaynak: DHA
Mesudiye, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 çocuk, yanan tineri sokakta oturan başka bir çocuğun üzerine atıp kaçtı Namaz kılma bahanesiyle girdiği camiden 100 yıllık tarihi saati çaldı! O anlar kamerada Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:05:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]