Bursa Kurduğu Barınakta, Sakat ve Hasta 200 Hayvana Bakıyor

Kurduğu barınakta, sakat ve hasta 200 hayvana bakıyor



Bir çöp konteynerinin yanında bacaklarından yaralı halde bulduğu pitbull cinsi köpekten çok etkilenip Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde barınak açan Mehmet Özdemir (26), trafik kazalarında yaralanarak ya da insan eliyle sakat kalan, felç olan, psikolojik ve kalıtsal hastalıklardan dolayı bakıma muhtaç hale gelen 200 hayvana şefkatle bakıyor. At, eşek, koyun, kedi, köpek gibi çeşitli hayvanların bulunduğu barınağın giderleri ise gönüllüler tarafından karşılanıyor.



7 yıl önce Tekirdağ'a yaptığı bir seyahat sırasında çöp konteynerinin yanında bacaklarından yaralanmış halde bulduğu pitbull cinsi köpekten etkilenen Mehmet Özdemir, o günden sonra hayatını yardıma muhtaç sokak hayvanlarına adadı. O andan itibaren ülkenin çeşitli yerlerine gidip yardıma muhtaç hayvanlara yardım eden Özdemir, 4 yıl önce Bursa'nın Mudanya ilçesinin Tirilye Mahallesi'nde barınak açtı. Mehmet Özdemir; trafik kazalarında yaralanarak ya da insan eliyle sakat kalan, felç olan, psikolojik ve kalıtsal hastalıklardan dolayı bakıma muhtaç hale gelen hayvanlara bu barınakta şefkatle bakıyor. Köpek, kedi, at, koyun, eşek gibi çeşitli hayvanların bulunduğu barınağın giderleri ise gönüllüler tarafından karşılanıyor. Esas mesleğinin aşçılık olduğunu ama muhtaç hayvanlara bakabilmek için tüm zamanını onlara ayırdığı için mesleğini yapmadığını söyleyen Özdemir, 'Tekirdağ'a gezmeye gitmiştim. Orada çöplerin yanında bacakları baltayla kesilmiş bir köpeğe rastladım. O köpeği veterinere götürüp ilk müdahalesini yaptırdıktan sonra belediye ile orada bir barınak açılması için temaslarda bulundum, ama barınak açılmadı. Ben de mesleğimi bırakıp, Tekirdağ'a yerleşip barınak açma kararı verdim. Orada bir barınak açıp 3 yıl boyunca orada engelli, felçli, yaralı ve mağdur hayvanlara baktım. Daha sonra özel sebeplerden Bursa'ya geldim ve Bursa'da da insanların hayvanlara karşı duyarlı olmadığını fark ettim. Yolda bulduğum felçli bir köpeği evime almıştım. Yine aynı şekilde o köpekten yola çıkarak bu barınağı açtım. 4 yıldır bu barınakta Türkiye'nin en ağır vakalarına bakıyorum. Buradaki hayvanların neredeyse tamamı fiziksel engelli. İçlerinde epilepsi hastası, kalp hastası, felçli hayvanlar var. Kesimden kurtardığımız at, koyun, eşek gibi hayvanlar var. Toplamda 200 civarında hayvan yaşıyorö dedi.



BARINAK GÖNÜLLÜLER SAYESİNDE AYAKTA DURUYOR



Barınak açmak için arazi kiralamak istendiğinde kimsenin arazisini barınak için vermek istemediğini belirten Özdemir, 'Ben de şehir dışındaki bu araziyi bulabildim. Şimdilerde düzenimiz oturdu. Bursa'da bir barınak tedavilerimizi karşılıyor. Gönüllü arkadaşlarımız ise mama, talaş, battaniye, kafes gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Bu barınak gönüllü destekleriyle ayakta duruyor. Kendi geçimimi iseurtdışında çalışan ailemin maddi desteğile sürdürüyorumö dedi.

