Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı - Son Dakika

Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı
23.03.2021 16:11
Bursa, Kütahya ve Bilecik'te gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.
Bursa, Kütahya ve Bilecik'te gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üç ilde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don konusunda dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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