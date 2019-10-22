Son Dakika Haberleri: Bursa kuyuya düşen inek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Bursa kuyuya düşen inek kurtarıldı

Bursa kuyuya düşen inek kurtarıldı

1 saat önce

Kuyuya düşen inek kurtarıldıBursa'nın Büyükorhan ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa kuyuya düşen inek kurtarıldı, System.String[]

Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sahibinin otlaması için saldığı inek yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü. İneğini kurtaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya inip, ineği halatla bağladıktan sonra vinçle kuyudan çıkardı. İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti.

Büyükorhan, İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da çocuklara alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı
Son dakika: Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesinde 5 saat 20 dakika geride kaldı Emine Bulut davasında verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa kuyuya düşen inek kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]