Bursa KYK yurdunda karantinaya alınan aileye evlilik yıl dönümü sürprizi - Son Dakika

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Bursa KYK yurdunda karantinaya alınan aileye evlilik yıl dönümü sürprizi
6 saat önce
Bursa Valiliği yurt dışından gelen kredi ve yurtlar kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan aileye KYK görevlilerinden sürpriz kutlama yapıldı.
Bursa Valiliği yurt dışından gelen kredi ve yurtlar kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan aileye KYK görevlilerinden sürpriz kutlama yapıldı.
Korona virüs kapsamında Katar'dan gelen vatandaşlar KYK yurdunda karantinaya alınmışlardı. Bursa Valiliği resmi sosyal medya hesabından bir ailenin evlilik yıl dönümünü kutladığını bir kare fotoğrafla paylaştı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:53 Kaynak: İHA
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