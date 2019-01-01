Bursa Leğenle Kayan Çocuğun Kalçasına Dal Parçası Saplandı
34 dakika önce
Leğenle kayan çocuğun kalçasına dal parçası saplandıBursa'nın İnegöl ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D. (11) yaralandı.
Leğenle kayan çocuğun kalçasına dal parçası saplandı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D. (11) yaralandı.
Olay, İnegöl'e bağlı Tuzla
Mahallesi'nde meydana geldi. Öztürk D. evden aldığı leğenle karda kaymaya başladı. Bu sırada, kar altında bulunan ağaç dalı, Öztürk D.'nin kalçasına saplandı. Çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Öztürk D.'nin, kalçasına saplı dal parçasının operasyonla alınacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:42 Kaynak: DHA
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