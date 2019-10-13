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Son Dakika Güncel Bursa levent yüksel, bursa'da sahneye çıktı

Bursa levent yüksel, bursa'da sahneye çıktı

57 dakika önce

Şarkıcı Levent Yüksel, Bursa'da verdiği konserde unutulmayan şarkılarıyla dinleyicilerine nostaljik yolculuk yaşattı.

Şarkıcı Levent Yüksel, Bursa'da verdiği konserde unutulmayan şarkılarıyla dinleyicilerine nostaljik yolculuk yaşattı.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel, dün gece şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Ünlü şarkıcı, hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkıyla selamladı. Levent Yüksel; 'Zalim', 'Beni Bırakın' ve 'Med Cezir' gibi şarkılarıyla dinleyicilerini 90'lı yıllara götürdü. Mekanı dolduran yaklaşık 1200 kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Bağlama da çalan Yüksel, iki saat süren konser sonunda hayranlarının çağrısı üzerine bir kez daha sahneye gelerek son şarkısıyla izleyicileri coşturdu.

Bursa levent yüksel, bursa'da sahneye çıktı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:55 Kaynak: DHA
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