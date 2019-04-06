Son Dakika Haberleri: Bursa Levent Yüksel'den Bursa'da Nostalji Rüzgarı ++

Bursa Levent Yüksel'den Bursa'da Nostalji Rüzgarı ++

30 dakika önce

Levent Yüksel'den Bursa'da nostalji rüzgarıKlasikleşen bir çok şarkısıyla beğeni toplayan Levent Yüksel, 90'lı yıllara damga vurmuş şarkılarını Bursalılar ile birlikte söyledi.

Levent Yüksel'den Bursa'da nostalji rüzgarı

Klasikleşen bir çok şarkısıyla beğeni toplayan Levent Yüksel, 90'lı yıllara damga vurmuş şarkılarını Bursalılar ile birlikte söyledi.

Türk müziğine damga vurmuş isimlerden Levent Yüksel, dün gece sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü sanatçı, hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkısıyla selamladı. 90'lı yıllara damga vurmuş şarkıları 'Zalim' ve 'Beni Bırakın' gibi unutulmayan şarkılarıyla Bursalıları büyüleyen Yüksel, özellikle 'Medcezir' adlı bir klasik haline gelen şarkısını dinleyicileriyle birlikte söyledi. Mekandaki bin 200 kişi hep bir ağızdan ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ederken, aynı zamanda nostaljik melodiler ile geçmişe de yolculuk yaptı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Levent Yüksel, konser sonunda hayranlarının çağrısı üzerine bir kez daha sahneye gelerek son şarkısıyla Bursalıları coşturdu ve teşekkür ederek programını noktaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:44 Kaynak: DHA

Levent Yüksel, Bursa, Güncel
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