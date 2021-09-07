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Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika

Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

07.09.2021 12:29

Bursa'da yaşayan bir vatandaş çocukları için sünnet konvoyu düzenledi. Dedesinden kalma 300 yıllık çıngıraklarla da arabasını süsledi. Görenlerin şaşırdığı çıngıraklarla ilgili açıklama yapan vatandaş, "Onları gözüm gibi saklıyorum, benim için paha biçilemezler" sözlerini söyledi.

6 yıl önce çalıştığı fabrikadaki işinden istifa ederek Dedeler Köyü'ne yerleşen ve hayvancılık yapmaya karar veren Abidin Demir, çocukları için sünnet cemiyeti düzenledi. Ata mesleği olan hayvancılığa geri dönen Demir, yöreye özel bir cemiyet tertip etti.

Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık çıngıraklarla süsledi

ZİLLERE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Çocukluğundan beri gözü gibi baktığı çıngırak adı verilen koyun zillerini sakladığı yerden çıkararak Demir'e sürpriz yapan arkadaşları cemiyete farklı bir eğlence kattı. Dedesinden kalma çıngırakları gören Abidin Demir ise zillerle süslenen arabayı sallayan arkadaşlarına "sallamayın çıngırakları" diye söylendi.

Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık çıngıraklarla süsledi

"ÇINGIRAKLAR ABİDİN'İN ÇEYİZİ GİBİDİR"

Çocukluktan beri bu zillere merakı olan ve 200-300 yıllık zillerinin olduğunu söyleyen arkadaşları, "Abidin köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Bu otomobili onun için hazırladık. Bu ziller onun çeyizi değerinde. Evde saklamış. Bizde gittik bulduk. İsmail amcamızdan izin aldık. Ziller Abidin için çok kıymetlidir. Biz de böyle bir sürpriz hazırladık. Eskisi gibi köylerde düğünler pek olmuyor. Çobanlığı hatırlatmak için böyle bir araç hazırladık. Konvoyda da güzel bir görsel oldu. Hayvancılığın can çekiştiği şu dönemde bu sürprizle güzel bir şey ortaya koymaya çalıştık" dedi.

Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık çıngıraklarla süsledi

"BENİM GÖZÜMDE PAHA BİÇİLEMEZLER"

Cemiyet sahibi Abidin Demir ise böyle bir sürprizle karşılaşacağından habersiz olduğunu dile getirerek, "Bu zilleri evde saklıyorum. 200 yıllık olanda var 300 yıllık olanda. Asırlık bu ziller. Bu ziller benim gözümde paha biçilmez" dedi.

Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık çıngıraklarla süsledi

Zillerin asırlık olduğunu ve atadan yadigar diyerek sakladığını söyleyen baba İsmail Demir ise, "Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Zilleri arkadaşlarına ben verdim. Sağ olsunlar çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Çok memnun kaldım. Abidin'in arkadaşlarına da bir keçi verdim" diye konuştu.

Çocuklarına sünnet konvoyu düzenleyen vatandaş arabasını 300 yıllık çıngıraklarla süsledi
Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

İstifa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika


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