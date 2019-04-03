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Bursa Limak Enerji Çalışanları Tiyatro Sahnesine Çıktı

1 saat önce

Bursa Limak enerji çalışanları tiyatro sahnesine çıktıBursa'da Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, Çık İşin İçinden isimli komedi oyunuyla tiyatro sahnelerinde yerini aldı.

Bursa Limak enerji çalışanları tiyatro sahnesine çıktı

Bursa'da Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, Çık İşin İçinden isimli komedi oyunuyla tiyatro sahnelerinde yerini aldı. Bursa Ahmet Vefik Devlet Tiyatrosunda sahnelenen oyunu izlemeye Limak Enerji çalışanları ailelerinin yanı sıra tiyatro severler katıldı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, kurum aidiyetini geliştirmek ve çalışanların kültürel faaliyetlerde yer alarak motivasyonunun artırılmasına destek olmak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Şirketin, 2014 yılında hayata geçirdiği tiyatro projesiyle sahneye çıkan Limak Enerji çalışanları, ilk olarak Meraki oyunu ile perde açtı. Ardından Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Ömer Naci Topçu tarafından yazılan, Murat Deniz'in yönettiği, Romeo Juliet oyunundan uyarlanan bir perdelik komedi oyunu Juliet'in 42 Saati'ni sahneledi. Oyunun geliri kimsesiz çocuklara bağışlandı.

Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, Çık İşin İçinden isimli komedi oyunuyla yeniden sahnelerde yerini aldı. Bursa Ahmet Vefik Devlet Tiyatrosunda 1 Nisan Pazartesi günü sahnelenen oyunu izlemeye Limak Enerji çalışanları ve çalışanların aileleri katıldı. 6 ay hazırlanan ekip üyeleri, 2 perdelik tiyatroyu başarıyla oynadı. Yönetmenliğini Onur Coşkun üstlenildiği oyun, Ray Cooney'in Tom, Dickand Harry oyunundan uyarlandı. 'Çık İşin İçinden' ekibi şu isimlerden oluşuyor Canan Sarıkaya, İsmail Arabacı, Göksel Topal, Mehmet Ali Sak, Merve Hasanoğlu, Şeyma Nur Macit, Sercan Kumbasar, Melike Aydın, Doğukan Arda Ak.

Oyuncuların performansı, enerjisi ve güldürünün dozunun sürekli yüksek tutulması nedeniyle konuklar unutulmaz bir gece yaşadı. Oyunun sonunda oyuncular, performansları nedeniyle dakikalarca alkış aldı. Oyunun sonunda sahneye gelen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, oyuncuları tek tek tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Provalarını tüm hızıyla sürdüren Tiyatro Grubu, periyodik olarak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da seyircilerle buluşacak.

ÇIK İŞİN İÇİNDEN

Canan ve Ozan'ın kusursuz evliliklerindeki tek eksikleri çocuktur. Çocuk sahibi olabilmeleri evlat edinme ajansından gelecek müdüre bağlıdır ve tam da o gün Ozan'ın iki erkek kardeşi her şeyin karışmasına neden olur. Ev içinde karmaşık bir serüven başlar.

Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü, Limak enerji tiyatro grubu sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi. Projenin bu yıl 3'üncü yılı. Bu oyunumuzda sahne alan arkadaşlarımızın tamamı şirket çalışanı ve ilk defa sahneye çıkıyorlar, profesyonellikleri yok. Yaklaşık 6 ay boyunca bu oyuna hazırlandılar. Bugün ilk oyunlarını sergilediler. Bu ekip ilerleyen zamanlarda Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Ankara'da sahne alacak bir turne ekibi aynı zamanda. 3'üncü yılında en az 4 sahneyle projeyi bitirmiş olacağız. Projeden sağlanan geliri kimsesiz çocuklar için yapılan sosyal sorumluluk projelerine aktarıyoruz. Böylece birbirini etkileyen projeler yapmış oluyoruz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:19 Kaynak: DHA

Bursa, Limak Holding, Güncel
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