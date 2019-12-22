Bursa liseli iskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemi aşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa liseli iskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemi aşiv - Son Dakika

Bursa liseli iskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemi aşiv

6 saat önce

Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemiBursa'nın Mudanya ilçesinde kullandığı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarpıp, İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına neden olan tutuklu Mehmet Akkökoğlu (54) hakkında 'taksirle...

Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kullandığı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarpıp, İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına neden olan tutuklu Mehmet Akkökoğlu (54) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaza, ekim ayında Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu, kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'GÖZLERİM KARARINCA, DİREKSİYON HAKİMİYETİMİ KAYBETTİM'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kaza ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü Mehmet Akkökoğlu'nun, 8 yıldır aynı servis şirketinde evrak işlerinde çalışıyorum. Kullandığım servis aracının sürücüsünün yakını vefat ettiği için, aracı ben kullanıyordum. Servis aracını kullanmaya başladığım ikinci gün kaza meydana geldi. Olaydan 1 gece önce, saat 01.00'de yattım, sabah 06.30'da kalktım. Yolda seyir halindeyken gözlerim kararınca, direksiyon hakimiyetini kaybettim. Yürüyen iki çocuğu gördüm, frene bastım ancak aracımı durduramadım. Tansiyon, şeker hastası olduğum için böyle bir şey başıma geldiö sözleri yer aldı.

Mehmet Akkökoğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBANBURSA, (DHA)

Bursa liseli iskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemi aşiv

İskender, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
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