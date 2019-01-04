Bursa Liseli Milli Judocunun İsmi Spor Salonuna Verildi

Liseli milli judocunun ismi spor salonuna verildi Gemlik
Belediyesi'nin projelendirip, açılışını yaptığı spor salonuna Gemlik Belediyesporlu Dünya Gençler Avrupa
ve Dünya Judo Şampiyonu Semanur Erdoğan'ın ismi verildi. Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz
, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.
Gemlik Belediyesi'nin Özdilek Cevdet-Aynur Mayruk Kız İmam Hatip Ortaokulu Bahçesine inşa ettiği spor salonuna, Lisesi öğrencisi ve Gemlik Belediyesporlu Dünya Gençler Avrupa ve Dünya Judo Şampiyonu Semanur Erdoğan'ın ismi verildi. Görkemli bir törenle hizmete giren salonun açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve vatandaşlar katıldı.
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İSTEDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İsmi spor salonuna verilen Semanur Erdoğan'ı kürsüye davet ederek, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu sözü istedi. Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş'ta, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Semanur Erdoğan'ın Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olacağına inandığını belirtti. Semanur Erdoğan Spor Salonu, dualarının ardından kurdele kesimiyle hizmete açıldı.