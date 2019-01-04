Son Dakika Haberleri: Bursa Liseli Milli Judocunun İsmi Spor Salonuna Verildi

Bursa Liseli Milli Judocunun İsmi Spor Salonuna Verildi

24 dakika önce

Liseli milli judocunun ismi spor salonuna verildiGemlik Belediyesi'nin projelendirip, açılışını yaptığı spor salonuna Gemlik Belediyesporlu Dünya Gençler Avrupa ve Dünya Judo Şampiyonu Semanur Erdoğan'ın ismi verildi.

Bursa Liseli Milli Judocunun İsmi Spor Salonuna Verildi, System.String[]
Liseli milli judocunun ismi spor salonuna verildi

Gemlik Belediyesi'nin projelendirip, açılışını yaptığı spor salonuna Gemlik Belediyesporlu Dünya Gençler Avrupa ve Dünya Judo Şampiyonu Semanur Erdoğan'ın ismi verildi. Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Gemlik Belediyesi'nin Özdilek Cevdet-Aynur Mayruk Kız İmam Hatip Ortaokulu Bahçesine inşa ettiği spor salonuna, Lisesi öğrencisi ve Gemlik Belediyesporlu Dünya Gençler Avrupa ve Dünya Judo Şampiyonu Semanur Erdoğan'ın ismi verildi. Görkemli bir törenle hizmete giren salonun açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve vatandaşlar katıldı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İSTEDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İsmi spor salonuna verilen Semanur Erdoğan'ı kürsüye davet ederek, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu sözü istedi. Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş'ta, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Semanur Erdoğan'ın Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olacağına inandığını belirtti. Semanur Erdoğan Spor Salonu, dualarının ardından kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

Gemlik, Spor
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