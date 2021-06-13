BURSA LODOS, GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJIN YOĞUNLAŞMASINA NEDEN OLDU - Son Dakika

BURSA'da kuvvetli lodos, Gemlik Körfezi'ndeki müsilajın yoğunlaşmasına yol açtı. Marmara Denizi'nin büyük bölümünde etkili olan, 'deniz salyası' da denilen müsilaj, dün Gemlik Körfezi'nde tekrar görüldü. Körfezde, 2 hafta önce dağılan müsilaj, rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden kıyıları kapladı. Etkisini artıran lodos, sahillerdeki müsilajın yoğunlaşmasına neden oldu. Ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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