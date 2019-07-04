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BURSA 'Los Vivancos' coşkusu Bursa'yı sardı

1 saat önce

?Los Vivancos? coşkusu Bursa'yı sardıTürkiye'nin en uzun soluklu kültürel organizasyonu olan '58. Uluslararası Bursa Festivali' dünyaca ünlü İspanyol dans grubu Los Vivancos ile muhteşem bir görsel şölene imzasını attı.

?Los Vivancos? coşkusu Bursa'yı sardı
Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel organizasyonu olan '58. Uluslararası Bursa Festivali' dünyaca ünlü İspanyol dans grubu Los Vivancos ile muhteşem bir görsel şölene imzasını attı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '58. Uluslararası Bursa Festivali İspanya'nın ünlü dansı Flamenko'yu icra eden Los Vivancos grubunu ağırladı. Daha önce de Bursa'ya gelen ve gösteri sergileyen Los Vivancos, 5 yıl aradan sonra yeniden festival bünyesinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Küçük yaşlarda dans etmeye başlayan ve babalarından ilham alan 7 erkek kardeşin kurduğu Los Vivancos dans grubu en güzel gösterilerinden derledikleri 'En İyiler - Best Of' gösterisi ile Bursa'da izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Dünyada milyonlarca kişiye ulaşan Los Vivancos şovları müzik, dekor ve kostümleriyle de dikkat çekiyor. Bursa'da sanatseverlerden yoğun ilgi gören Los Vivancos, sahne performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Dansçılar, yaklaşık 2 saat süren programın ardından alkışlarla ödüllendirildi.
BURSA 'Los Vivancos' coşkusu Bursa'yı sardı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:29 Kaynak: DHA
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