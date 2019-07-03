BURSA Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa'da anıldı
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Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa'da anıldıBursa'da SİVAS'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, olayların 26'ncı yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa
'da anıldı
Bursa'da SİVAS'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, olayların 26'ncı yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Sivas
'ta 2 Temmuz
1993 yılında düzenlenen Pir Sultan Abdal
Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 şair, yazar, ozan ve 2 otel görevlisinin hayatını kaybettiği olayların 26'ıncı yıl dönümünde Bursa'da anma programı düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında Setbaşı'nda buluşan grup, sloganlar atarak, Heykel'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anma etkinliklerini her yıl düzenleyeceklerini belirten Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Ali Özkan
Biz bu anmaları her yıl yapacağı, unutulmasın, bu yangınlar bir daha yaşanmasın. Her 2 Temmuz'da alanlarda olacağız, ta ki ülkemize demokrasi, barış, kardeşlik gelene kadar dedi.
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