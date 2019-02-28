Son Dakika Haberleri: Bursa Mağazaya Çatıdan Giren Hırsız Yakalandı

Bursa Mağazaya Çatıdan Giren Hırsız Yakalandı

17 dakika önce

Mağazaya çatıdan giren hırsız yakalandıBursa'nın İnegöl ilçesinde ev eşyaları satışı yapan iş yerine çatıdan giren hırsız emniyet ekiplerince yakalandı.

Mağazaya çatıdan giren hırsız yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev eşyaları satışı yapan iş yerine çatıdan giren hırsız emniyet ekiplerince yakalandı.

Olay Cuma Mahallesi Nuri Doğrul caddesinde faaliyet gösteren 3 katlı ev eşyaları satış mağazasında gece meydana geldi. İşyerindeki güvenlik sistemlerinin faliyete geçmesi sayesinde olayı haber alan işletme sahipleri durumu hemen emniyet güçlerine haber etti. Olay yerine polislerin gelmesiyle panikleyen hırsızlık zanlısı Yusuf D.(26), içeride saklandı. Polis ekiplerinin işyerinde yaptığı arama sonrası şahsı saklandığı eşya dolabı icinde yakaladı. Çatıdan içeri girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:35 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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