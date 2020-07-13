BURSA Mahalle meydanında yeğenini öldürdü - Son Dakika

BURSA Mahalle meydanında yeğenini öldürdü
Mahalle meydanında yeğenini öldürdü (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Gemlik ilçesinde, yeğeni Ahmet Top'u (39), mahalle meydanında av tüfeğiyle vurarak öldüren Salih D. (63), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Mahalle meydanında yeğenini öldürdü (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeğeni Ahmet Top'u (39), mahalle meydanında av tüfeğiyle vurarak öldüren Salih D. (63), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih D., yeğenini neden öldürdüğü sorularını yanıtlamadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:46 Kaynak: DHA
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