BURSA Mahalle meydanında yeğenini öldürdü - Son Dakika

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Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil