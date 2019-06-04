BURSA Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
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Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğuBursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:15 Kaynak: DHA
Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa
'nın İnegöl
ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.
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