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BURSA Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

38 dakika önce

Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğuBursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.
BURSA Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:15 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Güncel
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