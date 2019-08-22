Son Dakika Haberleri: BURSA Mahallede 'uyuşturucu' kavgası 2 yaralı
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BURSA Mahallede 'uyuşturucu' kavgası 2 yaralı

14 dakika önce

Mahallede 'uyuşturucu' kavgası 2 yaralıBursa'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. adlı genç ile uyuşturucu satışını engellemeye çalışan gençler arasında tartışma çıktı.

Mahallede 'uyuşturucu' kavgası 2 yaralı

Bursa'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. adlı genç ile uyuşturucu satışını engellemeye çalışan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açan M.A., tartıştığı gençlerden birini ve olay yerine gelen başka bir genci yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay dün gece merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. (25) ile satış yapmasını engellemeye çalışan Mehmet Muhittin S. (23) arasında tartışma çıktı. M.A.'yı uyuşturucu satmaması için uyaran Mehmet Muhittin S.'ye arkadaşları da destek verdi. Başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle belindeki tabancayı çıkaran M.A., Mehmet Muhittin S.'ye 2 el ateş etti. Vücuduna iki kurşun isabet eden Mehmet Muhittin S., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinden ateş ederek uzaklaşan M.A.'nın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oturan Batuhan T.'nin (19) de bacağına isabet etti. Olayın ardından M.A., plakası öğrenilemeyen otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Muhittin S. arkadaşları tarafından otomobille, Batuhan T. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane acil servisinde tedavi altına alınan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgadan sonra kayıplara karışan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:37 Kaynak: DHA
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