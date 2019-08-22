Son Dakika Haberleri: BURSA Mahallede 'uyuşturucu' kavgası 2 yaralı
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BURSA Mahallede 'uyuşturucu' kavgası 2 yaralı

1 saat önce

Mahallede 'uyuşturucu' kavgası 2 yaralı (2)KAVGA ANI KAMERADABursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Mahallede 'uyuşturucu' kavgası 2 yaralı (2)

KAVGA ANI KAMERADA

Bursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bacağından yaralanan Batuhan T.'ye arkadaşlarının müdahale ettiği, belinden kemeri çıkaran gençlerden birinin, Batuhan T.'nin bacağına tampon yaptığı daha sonra polis ekiplerinin bölgeye geldiği anlar yer aldı.

kavga, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:58 Kaynak: DHA
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