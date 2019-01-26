Son Dakika Haberleri: Bursa Mama Getirene Ücretsiz Güzellik

Bursa Mama Getirene Ücretsiz Güzellik

1 saat önce

Mama getirene ücretsiz güzellikBursa'nın İnegöl ilçesinde bayan kuaförü Deniz Çınar, doğadaki sahipsiz hayvanlara destek için 'Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla kampanya başlatt. Kuaföre mama getiren müşteriler saç kesimin yanı sıra tüm bakımlardan ücretsiz yararlanacak.

Bursa Mama Getirene Ücretsiz Güzellik, System.String[]
Mama getirene ücretsiz güzellik

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayan kuaförü Deniz Çınar, doğadaki sahipsiz hayvanlara destek için 'Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla kampanya başlatt. Kuaföre mama getiren müşteriler saç kesimin yanı sıra tüm bakımlardan ücretsiz yararlanacak.

Kuaför Deniz Çınar, 'Kış mevsimindeyiz. Dolayısıyla korunmaya ihtiyacı olan sokakta veya doğada bir çok canlı var. Ağzı dili olmayan, konuşamayan, ihtiyaçlarını hiçbir şekilde dile getiremeyen can dostlarımız için böyle bir projeyi hayata geçirdik, çorbada tuzumuz olsun istedik. Umarım örnek teşkil eder amacıyla 'mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla bir kampanya düzenledik. İnşallah toplumumuz bu konuda duyarlı olarak bize destek olur. Burası aynı zamanda güzellik merkezi. Bir çok alanda hizmet veriyoruz. Karşılığında sadece mama istiyoruzö dedi.

Kemalpaşa Mahallesi Hal Yanı Sokak'ta faaliyet gösteren Deniz Güzellik Merkezi'nde 2 gün sürecek kampanyada mamalarıyla gelen müşterilere ücretsiz hizmet verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Çınar, Güncel
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