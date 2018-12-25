Bursa Manavdaki Hırsızlık Kameralara Yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir manav-markete giren hırsız, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir manav-markete giren hırsız, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Manavı soyan hırsızın, kamera kayıtlarına göre aynı işyerini daha önce de 2 kez soyan hırsız olabileceği öne sürüldü.



Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren manav-markete hırsız girdi. İşyerini dağıtıp, sigara, para ve ceviz çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen işyeri sahibi Sami Sevinç, dükkanın dağıtıldığını fark etti. İşyeri kameralarını inceleyen Sevinç, emniyete hırsızlık ihbarında bulundu. İşyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızın bulunması için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı. İşyerinin daha önce de iki kez soyulduğunu belirten Sevinç, iki olayda da şüphelilerin bulunamadığını belirterek, son hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin, kamera kayıtlarna göre aynı kişi olabileceğini öne sürdü.



Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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