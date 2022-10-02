BURSA MANZARASI İZLERKEN 10 METREDEN DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BURSA MANZARASI İZLERKEN 10 METREDEN DÜŞTÜ

02.10.2022 11:18

BURSA'da kent manzarasını izlemek için Uludağ yolundaki beton bariyerlere oturan Mevlüt Tiryaki (33) 10 metre yükseklikten düşüp, yaralandı.

BURSA'da kent manzarasını izlemek için Uludağ yolundaki beton bariyerlere oturan Mevlüt Tiryaki (33) 10 metre yükseklikten düşüp, yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Mevlüt Tiryaki, 34 DF 5368 plakalı otomobili ile çıktığı Uludağ yolunda Bursa kent manzarasını izlemek için beton bariyerlere oturdu. Bir süre sonra dengesini kaybeden Tiryaki, 10 metre yükseklikten düştü. Diğer sürücüler, boş aracı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, bariyerlerin üzerinde cep telefonu buldu. Bölgede çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra aşağıda hareketsiz yatan Tiryaki'yi fark etti. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Merdiven ile aşağı inen ekipler, Tiryaki'yi baygın halde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Tiryaki, halat ve merdivenle düştüğü noktadan güçlükle çıkarıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerden düşen kişi yaralandı Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerden düşen kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Osmangazi, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA MANZARASI İZLERKEN 10 METREDEN DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: BURSA MANZARASI İZLERKEN 10 METREDEN DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement