Son Dakika Haberleri: Bursa Market Soyan Çift, Pazarda Yakalandı

Bursa Market Soyan Çift, Pazarda Yakalandı

1 saat önce

Market soyan çift, pazarda yakalandıBursa'nın İnegöl ilçesinde bir karı koca, cam kırıp market soydu.

Market soyan çift, pazarda yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir karı koca, cam kırıp market soydu. Karı kocanın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren marketler zincirinin bir şubesinde gece yarısı yaşandı. Merve O. ve eşi Şükrettin O., marketin camını taşla kırıp, içeri girdi. Çift yazar kasayı alıp, kaçtı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah çalışanların iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlığın ardından araştırma başlatan polis, yaklaşık 1 saat sonra çifti, pazarda yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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