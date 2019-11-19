Son Dakika Haberleri: Bursa markete giren maskeli hırsız, 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı-2
Son Dakika Güncel Bursa markete giren maskeli hırsız, 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı-2 - Son Dakika

Bursa markete giren maskeli hırsız, 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı-2

6 saat önce

BURSA Markete giren maskeli hırsız, 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı-2.

BURSA Markete giren maskeli hırsız, 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı-2

Bursa markete giren maskeli hırsız, 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
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