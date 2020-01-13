Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında - Son Dakika

Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında

6 saat önce

Marketteki soygun güvenlik kameralarındaBURSA'da girdiği markette, kasiyere tabanca doğrultan kimliği belirsiz bir kişi, kasadaki 3 bin lirayı ve cep telefonunu alıp, kaçtı.

Marketteki soygun güvenlik kameralarında

BURSA'da girdiği markette, kasiyere tabanca doğrultan kimliği belirsiz bir kişi, kasadaki 3 bin lirayı ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Kaşkolla yüzünü kapatan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Kasiyer Mert Ahmet Akaylar'ın (18) yanına giden soyguncu tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin lirayı ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'daki market soygununu dükkanın güvenlik kameraları kaydetti. Görüntülere, yüzünü kaşkolla kapatan soyguncu dükkana girerek elindeki tabancayı kasiyer Mert Ahmet Akaylar'a doğrulttuğu anlar yansıdı. Kasadaki paraları isteyen soyguncu 3 bin lira ile birlikte Akaylar'ın cep telefonunu alarak uzaklaştı. Bu sırada kasiyer Mert Ahmet Akaylar'ın büyük panik yaşadığı görüldü.

Polis ekipleri soyguncunun kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı
Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
22:06 Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'daki su kuyuları yeniden kullanılır hale getirildi - Son Dakika
22:05 Ankara'daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı - Son Dakika
22:04 Batman'da kiracı ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
22:03 FLAŞ - Son Dakika
22:03 FLAŞ - Son Dakika
22:03 Son Dakika: Irak'ta 2 asker şehit oldu - Son Dakika
20:38 Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:11:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]