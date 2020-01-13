Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında - Son Dakika

Marketteki soygun güvenlik kameralarında

BURSA'da girdiği markette, kasiyere tabanca doğrultan kimliği belirsiz bir kişi, kasadaki 3 bin lirayı ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Kaşkolla yüzünü kapatan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Kasiyer Mert Ahmet Akaylar'ın (18) yanına giden soyguncu tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin lirayı ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'daki market soygununu dükkanın güvenlik kameraları kaydetti. Görüntülere, yüzünü kaşkolla kapatan soyguncu dükkana girerek elindeki tabancayı kasiyer Mert Ahmet Akaylar'a doğrulttuğu anlar yansıdı. Kasadaki paraları isteyen soyguncu 3 bin lira ile birlikte Akaylar'ın cep telefonunu alarak uzaklaştı. Bu sırada kasiyer Mert Ahmet Akaylar'ın büyük panik yaşadığı görüldü.

Polis ekipleri soyguncunun kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.