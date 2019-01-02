Son Dakika Haberleri: Bursa Marketten Aldığı Ürünleri Montunun İçine Koydu

Bursa Marketten Aldığı Ürünleri Montunun İçine Koydu

1 saat önce

Marketten aldığı ürünleri montunun içine koyduBursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı.

Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Bu anlar izleyenleri gülümsetti.

İlçede yaşayan Taner G., bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu. Taner G., bu anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntüler takipçilerden ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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