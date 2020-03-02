Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonundan İdlib şehidinin ailesine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonundan İdlib şehidinin ailesine yardım - Son Dakika

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonundan İdlib şehidinin ailesine yardım

12 dakika önce

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu, geçen hafta sonu yapmayı planladıkları "Arabaşı Şöleni"ni erteleyerek İdlib'de şehit olan Yozgatlı asker ile bir gazinin ailelerine yardımda bulunmayı kararlaştırdı.

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonundan İdlib şehidinin ailesine yardım, System.String[]

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu, geçen hafta sonu yapmayı planladıkları "Arabaşı Şöleni"ni erteleyerek İdlib'de şehit olan Yozgatlı asker ile bir gazinin ailelerine yardımda bulunmayı kararlaştırdı.

Federasyon Başkanı Ahmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır büyük bir gayretle bu şölen için çalıştıklarını söyledi.

Şöleni 29 Şubat'ta Bursa'da bir restoranda düzenlemeyi planladıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Yozgat'ımızın milli yemeği olan arabaşını Bursa halkına tattırmak, tanıtmak ve bu kültürü benimsetmek adına büyük bir gayretle çalıştık ancak 27 Şubat Perşembe günü İdlib'de rejim unsurlarının askerlerimize yönelik hain saldırısını öğrendik. Hain ve sinsi saldırı sonunda şehit olan Mehmetçiklerimiz varken bizlerin böyle bir eğlenceli şölen ve program yapmamız ne bizim töremize ne örf ve adetimize ne geleneğimize göreneğimize ne de Yozgatlılara yakışır bir durum değildir. Bu nedenle yönetim kurulumuzu topladık ve Bursa'nın en büyük organizasyonu Arabaşı Şöleni'ni erteledik. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden şehidimiz Hasan Hüseyin Özdemir'in ailesine bir nebze destek noktasında maddi yardım yapılmasına karar verdik."

Aslan ayrıca, İdlib'de geçen ay 8 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan, Yozgatlı olup ailesi Bursa'da yaşayan Uzman Erbaş Zekeriya Demir'e de maddi destekte bulunacaklarını anlattı.

Yönetim olarak örnek bir karara imza attıklarını vurgulayan Aslan, "Bu tür hain saldırılar Türk milletini yıldıramaz. Ancak birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı, gazilerimize de Allah'tan acil şifalar dilerim." diye konuştu.

Marmara, İdlib, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı
Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu

Son Dakika Haberleri
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:30:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonundan İdlib şehidinin ailesine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]